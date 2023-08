Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 20. August 2023

Wolfenbüttel (ots)

Kontrolle von sog. Schrottsammlern, Samstag, 19.08.2023 In Kneitlingen wurde gg. 12:00 Uhr eine wie o.g. Kontrolle durchgeführt. Der hier kontrollierte 30jährige Schrottsammler konnte keine Reisegewerbekarte und auch keine Genehmigung zur gewerblichen Sammlung und Transport von Abfällen vorlegen. Ferner fuhr ein 2-jähriges Kind ohne erforderliche Sicherung mit. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten Verfahren wurden eingeleitet. ************************************************************** In Vahlberg wurde gegen 16:30 Uhr eine Kontrolle von Schrottsammlern durchgeführt. Auch hier konnten erforderliche Genehmigungen nicht vorgelegt werden. Neben mangelhafter Ladungssicherung hatten Fahrer und Beifahrer auch die Sicherheitsgurte nicht angelegt. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten Verfahren wurden eingeleitet. ************************************************************** Trunkenheit im Straßenverkehr, Sonntag, 20.08.2023 Ein 57jähriger Braunschweiger wurde gegen 03:50 Uhr mit seinem Pkw angetroffen und kontrolliert. Der Fahrer stand unter Alkoholbeeinflussung (0.82 Promille). Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt; ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. ************************************************************** Verkehrsunfall, Wolfenbüttel, Goslarsche Straße, 19.08.2023/09:50 Uhr Ein 52jähriger Wolfenbütteler fährt trotz Rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hierdurch muss ein bei Grün von rechts kommender 36jähriger Wolfenbütteler abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 53jähriger Mann aus Ohrum fährt infolge dessen auf den Pkw des 36jährigen auf. An den beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. ************************************************************** Verkehrsunfallflucht, Wolfenbüttel, Schweigerstraße (Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes), Samstag, 19.08.2023, gg. 10:00 Uhr Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stößt bei Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Citroen C1 und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Am Citroen entsteht Sachsachaden.

