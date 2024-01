Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Am 05.01.2024 ereignete sich gegen 23:05 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Utenbacher Straße und Moskauer Straße in Apolda. Hier befuhr die Fahrerin eines Pkw Dacia mit ihrem Fahrzeug die Utenbacher Straße aus Richtung Utenbach kommend und beabsichtigte weiter in Richtung Platz der Demokratie zu fahren. Der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr zur gleichen Zeit die Moskauer Straße in Richtung Burkhardtstraße. Im Kreuzungsbereich übersah die Fahrerin des Pkw Dacia den vorfahrtberechtigten Fahrer des Pkw Mercedes und es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 20000 Euro. Des Weiteren wurde der Beifahrer des Dacia leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell