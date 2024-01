Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vier Einbrüche im Kreisgebiet

Meerbusch / Neuss / Dormagen (ots)

Am Dienstag (30.1.) hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 21:50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf dem Pullerweg in Meerbusch auf. Fast alle Räume wurden durchwühlt, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Ebenfalls am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr, kam es auf dem Grillparzer Weg in Neuss-Norf zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Terrassentür wurde gewaltsam aufgehebelt und Räume wurden durchsucht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Im Stadionviertel kam es ebenfalls am Dienstag, zwischen 13:10 Uhr und 23:10 Uhr, auf der Roonstraße zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses. Über den Balkon verschafften sich unbekannte Tatverdächtige Zutritt und durchwühlten die gesamte Wohnung. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie Schmuck.

In der Zeit zwischen Dienstag (30.1.), 18:45 Uhr, und Mittwoch (31.1.), 00:15 Uhr, wurde auf der Goethestraße in Dormagen eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell