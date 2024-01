Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto gerät in Brand

Meerbusch (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag (30.01.), gegen 16:40 Uhr, ein schwarzes Audi A4 Cabriolet am Finkenweg in Büderich in Brand geraten. Der Fahrzeughalter hatte den Wagen gerade abgestellt, als er Qualm aus der Motorhaube aufsteigen sah.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell