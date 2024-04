Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe stehlen Bargeld aus Eisdiele

Delbrück (ots)

(md) In der Nacht von Sonntag, 14.04.2024 auf Montag, 15.04.2024 verschafften sich Unbekannte zwischen 20:30 Uhr und 09:50 Uhr Zugang zu einer Eisdiele in Delbrück an der Oststraße und stahlen einen vierstelligen Geldbetrag.

Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl am Montagvormittag. Offenbar hatte jemand den Tresor mit dem entsprechenden Schlüssel geöffnet und das Geld mitgenommen. Danach flohen der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell