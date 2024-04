Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Fahrradcodieraktion der Polizei auf dem Markt in Ossenberg

Rheinberg (ots)

Am 20. April, in der Zeit von 9-12 Uhr, codieren Polizeibeamte auf dem Wochenmarkt in Ossenberg (Kirchstraße / Pastor-Blanke-Platz) ihre Fahrräder.

Der Wochenmarkt steht an diesem Tag ganz im Zeichen des Fahrrades.

Die Fahrradcodierungen sind kostenlos.

Um Wartezeiten zu vermeiden bitten die Bezirksdienstbeamten darum einen Eigentumsnachweis (Kaufquittung, etc.) und einen amtlichen Lichtbildausweis mitzubringen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell