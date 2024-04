Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Exhibitionist vorläufig festgenommen

Wesel (ots)

Am Freitagmorgen zeigte sich ein 33-jähriger Mann aus Hamminkeln auf der Straße "An de Tent" einer 74-jährigen Frau aus Wesel in schamverletzender Art und Weise.

Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

