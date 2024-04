POL-WES: Wesel - Festnahme nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Xanten (ots) - Am Samstag, den 13.04.2024, gegen 16:24 Uhr befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt den Varusring in Xanten aus Richtung Trajanring kommend in Fahrtrichtung Augustusring. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer ebenfalls den Varusring in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden ...

mehr