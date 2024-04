Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Kradfahrer

Xanten (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024, gegen 16:24 Uhr befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt den Varusring in Xanten aus Richtung Trajanring kommend in Fahrtrichtung Augustusring. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer ebenfalls den Varusring in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Kraftfahrzeuge in Höhe der Einmündung Varusring / Am Rheintor miteinander. Hierdurch geriet der Motorradfahrer zu Fall und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber einem überörtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Der Pkw-Fahrer und seine 48-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Unfallaufnahme an der Unfallstelle dauert derzeit an. Die Straße wurde im Bereich der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr wird aktuell abgeleitet. Ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahmeteam erschien an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

