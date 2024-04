Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Hamminkeln (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024, gegen 13:25 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Venninghauser Straße / Hamminkelner Straße. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt befuhr die Venninghauser Straße aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Hamminkeln-Dingden. An der oben genannten Kreuzung missachtete er die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines Motorrades. Das Motorrad befuhr die Hamminkelner Straße aus Richtung Hamminkeln kommend in Fahrtrichtung Hamminkeln-Brünen. Das Motorrad war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Hierbei handelt es sich um einen 50-jährigen Fahrer und einer 50-jährigen Mitfahrerin aus Mönchengladbach. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Kraftfahrzeuge. Hierdurch verletzten sich alle drei beteiligten Personen schwer. Die 50-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die beiden Personen auf dem Motorrad wurden mit Rettungshubschrauber in überörtliche Krankenhäuser und der Pkw-Fahrer mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Unfallaufnahme dauert an. Der Kreuzungsbereich wurde gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Der Verkehr wird derzeit noch abgeleitet. Das Verkehrskommissariat und ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahmeteam erschienen an der Unfallstelle.

