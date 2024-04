POL-WES: Xanten - Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer

Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter sind gestern (11.04) gegen 19:15 Uhr in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Außenwall eingebrochen. Sie hebelten zwei Wohnungstüren auf und durchsuchten die Räume. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist noch unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 ...

mehr