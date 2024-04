Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach Phishing-Betrüger

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Phishing-Betrug bittet die Polizei Paderborn um Hinweise zu einem Tatverdächtigen, der in mehreren Paderborner Geschäften mit einer digitalen Zahlkarte Geld abgehoben hat. Entsprechende Fahndungsfotos sind auf dem Fahndungsportal der Polizei eingestellt, welches über folgenden Link zu erreichen ist: https://polizei.nrw/fahndung/132500

Im November 2023 hatte eine 50-jährige Frau aus Moers einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse Moers erhalten. Angeblich müsse sie sich über einen Link, der als SMS auf ihr Handy geschickt wurde, in ihrem Online-Banking anmelden und diese Anmeldung über eine TAN-Nummer bestätigen. Falls Sie dies ablehne, würde sie künftig kein Online-Banking mehr betreiben können. Die Frau fiel auf den Betrug herein und stellte kurz darauf, mehrere Abbuchungen von ihrem Konto fest. Die Ermittlungen ergaben, dass eine oder mehrere digitale Zahlungskarten erstellt worden waren. Damit hoben der oder die Täter in verschiedenen Läden Geld von dem Konto der Frau ab. Einige dieser Abbuchungen fanden auch in Geschäften in Paderborn statt. Bei dem Tatverdächtigen, der in Paderborn unterwegs war und der auf den Fotos im Fahndungsportal zu sehen ist, handelt es sich um einen Mann mit dunkler Haarfarbe und einer schlanken Figur.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleichzeitig weist die Behörde daraufhin, dass Banken oder Geldinstitute niemals über das Telefon nach den Bankdaten ihrer Kunden fragen und ebenso keine SMS verschicken. Bei Anfragen und Nachrichten diese Art handelt es sich immer um einen Betrugsversuch. Angerufenen wird geraten, die Anrufe und SMS zu ignorieren sowie die Anrufer- oder SMS-Nummern zu blockieren. Gleichzeitig sollten die Betroffenen Anzeige bei der Polizei erstatten. Opfer eines Betrugs, die Kontodaten herausgegeben haben, sollten sich umgehend mit ihrem Geldinstitut in Verbindung setzen und eine Kontosperrung veranlassen.

