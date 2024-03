Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (18.03.) wurde in der Zeit zwischen 16.07 Uhr und 16.27 Uhr an der Große Straße 30 ein Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz an den Nordstadt Arkaden im Bereich der Fußgängerbrücke an den dortigen Bahnschienen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro. Ein bisher unbekannter Zeuge hinterließ eine Nachricht am beschädigten Mercedes. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Es wird der Zeuge gesucht, der den Zettel gefertigt hat, sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/5914315.

