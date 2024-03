Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Nordwalde, Transporter aufgebrochen

Laer, Nordwalde (ots)

In Laer und Nordwalde sind seit Montag (18.03.24) mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden. An der Straße Zur Wieske in Laer-Holthausen, nahe der Beerlager Straße, öffneten Kriminelle auf unbekannte Art und Weise die Ladefläche eines Mercedes-Sprinters. Sie stahlen mehrere Akku-Geräte. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstag (19.03.24), 06.45 Uhr. Ebenfalls in Holthausen an der Straße Welzen, nahe der Amtmann-von-Oy-Straße, verschafften Unbekannte sich über die Seitenschiebetür gewaltsam Zugang zu einem Ford Transit. Dies geschah am Montagabend gegen 22.00 Uhr. Eine Zeugin hatte Geräusche vernommen und dann zwei unbekannte Täter beobachtet, wie sie Werkzeuge aus dem Fahrzeug luden. Die Zeugin rief laut - dann flüchteten die Täter. Der Wert des Diebesguts liegt im hohen dreistelligen Bereich. In Nordwalde wurden drei Fahrzeuge aufgebrochen. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Montag, 22.00 Uhr und Dienstag, 06.30 Uhr am Eggenkamp die Heckscheibe eines Renault Traffic. Aus dem Firmenwagen wurden zahlreiche Werkzeuge und Arbeitsgeräte gestohlen. Der Wert des Diebesguts ist noch unbekannt. An der Altenberger Straße gingen Autoaufbrecher einen Nissan Interstar an. Die Täter beschädigten die rechte Seitentür des Fahrzeugs. Zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 06.50 Uhr wurden Werkzeuge und Arbeitsgeräte entwendet. Der Wert des Diebesguts liegt im mittleren vierstelligen Bereich. An der Feldstraße wurde ebenfalls ein Firmenbulli aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 21.00 Uhr und Dienstag, 07.15 Uhr. Die Heckscheibe wurde beschädigt. Aus dem Innenraum des Ford-Transits stahlen die Kriminellen mehrere Arbeitswerkzeuge im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Die Polizei in Steinfurt ermittelt zu den Autoaufbrüchen. Hinweise nimmt die Wache entgegen, Telefon 02551/15-4115.

