Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (48/2024) Gartenzaun und Betonpfeiler in Mengershausen bei Unfall beschädigt - Verursacher geflüchtet

Göttingen (ots)

Gemeinde Rosdorf, Ortsteil Mengershausen, An der Kirche Montag, 15. Januar 2024, zwischen 08.00 und 10.00 Uhr

MENGERSHAUSEN (jk) - In der Straße "An der Kirche" in Mengershausen (Landkreis Göttingen) ist am Morgen des 15. Januar (Montag) in der Zeit zwischen 08.00 und 10.00 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Gartenzaun geprallt. Bei dem Unfall wurden einige Holzelemente und zwei angrenzende Betonpfeiler beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt vermutlich mehrere Hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Der beschädigte Zaun gehört zu einem Haus, das als Wohnhaus und zugleich Kindertagespflegeeinrichtung genutzt wird. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/94982-0 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell