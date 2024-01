Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (47/2024) Unfallflucht am Mittwochnachmittag: BMW auf Rewe-Parkplatz an der Reinhäuser Landstraße erheblich beschädigt, Verursacher unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Reinhäuser Landstraße

Mittwoch, 24. Januar 2024, zwischen 16.50 und 16.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am vergangenen Mittwoch (24.01.24) auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Reinhäuser Landstraße einen blauen BMW erheblich am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei der Kollision entstand an dem PKW ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Nach Angaben des geschädigten Autofahrers hat sich der Vorfall am Nachmittag in der Zeit zwischen 16.50 und 16.55 Uhr ereignet.

In Anbetracht der Uhrzeit wird vermutet, dass Zeugen den Unfall beobachtet haben könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell