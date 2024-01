Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (46/2024) Einbruch in Ebergötzen - Unbekannte stehlen hochwertige E-Bikes aus Garage, zwei weitere Taten gescheitert

Göttingen (ots)

Ebergötzen, Herzberger Straße, Papenberg und Kirchtal Nacht zu Sonntag, 28. Januar 2024

EBERGÖTZEN (jk) - Mutmaßlich mit einem Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (28.01.24) in der Herzberger Straße in Ebergötzen (Landkreis Göttingen) die Garage eines Einfamilienhauses aufgebrochen und anschließend zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Der Gesamtwert der beiden Räder der Marke "Conway" beträgt mehrere Tausend Euro. Von den Dieben fehlt jede Spur.

Zwei weitere Taten in derselben Nacht

Die Tat steht vermutlich in Zusammenhang mit zwei weiteren Einbruchsversuchen in derselben Nacht in der Nachbarschaft. In den Straßen Kirchtal und Papenberg versuchten Unbekannte vergeblich, gewaltsam in eine Garage und einen Schuppen einzudringen. Dabei verursachten sie einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Anwohnende oder sonstige Zeugen, die in der Tatnacht oder auch in den Tagen zuvor in Ebergötzen verdächtige Personen und auch Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 beim Polizeikommissariat Duderstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell