Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben an der Baalstraße und an der Pohlstraße in Borghorst zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. An der Baalstraße öffneten die Täter gewaltsam die Schiebetür auf der rechten Fahrzeugseite eines Ford Transit. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (16.03.24), 13.00 Uhr und Montag (18.03.24), 05.30 Uhr. Aus dem Fahrzeug, das in einer Parklücke am Straßenrand abgestellt war, stahlen sie mehrere Werkzeuge. Der Wert liegt im oberen vierstelligen Bereich. An der Pohlstraße gingen die Unbekannten ähnlich vor. Zwischen Freitag (15.03.24), 15.00 Uhr und Montag, 06.45 Uhr brachen sie die Schiebetür an einem VW-Transporter auf, der an der Straße parkte. Gestohlen wurden Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Hinweise zu den Autoaufbrüchen nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell