Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei

Rheine (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntag (17.03.), 06.30 Uhr und Montag (18.03.), 05.55 Uhr in eine Bäckerei an der Sonnenstraße eingestiegen. Die Bäckerei befindet sich in den Räumlichkeiten eines Supermarktes. Die Täter öffneten gewaltsam eine Seiteneingangstür und verschafften sich so Zugang. In der Bäckerei verwüsteten sie mehrere Räume und brachen einen Tresor auf. Aus diesem entwendeten die Täter einen geringen vierstelligen Geldbetrag. Der Sachschaden, der an Tür und Tresor entstand, liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

