POL-ST: Greven, Auto-Diebstahl

Greven, Nordwalde (ots) - In Greven haben unbekannte Täter versucht, ein Handwerkerfahrzeug aufzubrechen - sie wurden gestört und flüchteten. In Nordwalde wurde ein Firmentransporter aufgebrochen. An der Falkenstraße in Greven-Reckenfeld, in der Nähe der Elsterstraße, machten sich Unbekannte am späten Samstagabend (16.03.24) gegen 23.25 Uhr an einem ...

mehr