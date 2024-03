Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit Schwerverletzter, Kollision zweier Pkw

Steinfurt (ots)

Am Freitag (15.03.) ist es auf dem Mesumer Damm zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Schöppinger (Kreis Borken) fuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf dem Mesumer Damm in Fahrtrichtung Emsdetten. In einer Kurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Skoda mit einem entgegenkommenden Hyundai i10, den eine 25-jährige Rheinenserin fuhr. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schöppinger und sein Beifahrer, ein 38-jähriger Mann aus Steinfurt, wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Der Mesumer Damm war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 15.000 Euro.

