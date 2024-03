Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Fahrzeug von Autohausgelände gestohlen

Recke (ots)

Von dem Gelände eines Autohauses an der Steinbecker Straße - zwischen Wiesengrund und Ibbenbürener Straße - ist zwischen Mittwoch (13.03.24), 18.00 Uhr, und Donnerstag (14.03.24), 11.15 Uhr, ein Fahrzeug gestohlen worden. Es handelt sich um einen Opel Vivaro, der kurz zuvor verkauft worden war. Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der graue Kastenwagen hatte noch kein Kennzeichen. Die Geschädigten meldeten darüber hinaus das Kennzeichen eines Firmenwagens des Autohauses als gestohlen. Es handelt sich um das Kennzeichen TE-ST7676. Möglicherweise brachten die Diebe dieses am gestohlenen Opel an. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei ermittelt, Zeugen kontaktieren bitte die Wache in Ibbenbüren, 05451-591-4315.

