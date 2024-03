Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Schuppen aufgebrochen

Lienen (ots)

An der Friedhofstraße haben unbekannte Täter zwischen Dienstag (12.03.24), 20.00 Uhr, und Donnerstag (14.03.24), 10.00 Uhr, das Schloss eines Geräteschuppens aufgebrochen. So gelangten sie in den Schuppen, der nahe dem Zeisigweg liegt. Die Täter stahlen ein Pedelec, einen Laptop und zahlreiche Werkzeuge. Der Sachschaden liegt etwa im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter 05481/9337-4515.

