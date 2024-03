Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Raub in Einfamilienhaus, 89-Jähriger schwer verletzt Polizei sucht nach zwei Tätern und dem Fluchtfahrzeug

Steinfurt (ots)

Nach einem Raub in einem Einfamilienhaus in Mesum sucht die Polizei nach zwei unbekannten Tätern sowie einem Fluchtfahrzeug. Am Mittwochmorgen (13.03.24) wurde die Polizei zu dem Einsatz an der Straße Feuerstiege gerufen. Dort wurden sie von dem 89-jährigen Geschädigten erwartet. Er war verletzt und wurde durch eintreffende Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Den Aussagen zufolge klingelte es zwischen 09.20 Uhr und 09.30 Uhr mehrfach an der Haustür des Geschädigten. An der Tür stellte der 89-Jährige fest, dass zwei Männer draußen standen - einer trug eine Jacke der "Deutschen Post" und hielt ein Paket in der Hand. Der Geschädigte öffnete die Tür. Die unbekannten Männer sagten "Das ist ein Überfall". Die Männer bedrohten den Geschädigten mit einer Pistole und gingen ihn körperlich an. Sie durchsuchten einige Räume. Anschließend flüchteten sie den Aussagen zufolge mit einem grauen oder weißen Kastenwagen, möglicherweise ein Bulli, in Richtung Innenstadt. Ob sie etwas entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Geschädigte konnte wenig später die Polizei verständigen. Diese leitete eine groß angelegt Fahndung nach den Tätern ein - jedoch ohne Erfolg. Der 89-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte ein gepflegtes Aussehen. Dieser Täter hielt die Waffe. Der zweite war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und kräftig. Er trug die gelbe Postjacke. Außerdem hatte er stabile, schwere Schuhe an. Die Polizei ermittelt zu diesem Raubdelikt und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen? Hinweise bitte an die Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

