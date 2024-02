Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Von der Straße abgekommen

Am Donnerstag prallte eine 21-Jährige mit ihrem Fiat bei Erbach gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr war die 21-Jährige mit ihrem Auto auf der L240 von Erbach in Richtung Donaustetten unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau nach rechts von der Straße ab. Dort prallte sie gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Landstraße zeitweise komplett gesperrt werden.

