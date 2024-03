Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Polizei ortet gestohlene Pedelecs, Beschuldigter in U-Haft Bei Wohnungsdurchsuchung Drogen festgestellt

Steinfurt (ots)

Kurz nach dem Diebstahl von zwei Pedelecs in Greven hat die Polizei die entwendeten Räder geortet und den Beschuldigten festgenommen. Der 41-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Pedelecs waren am Montag (11.02.24) bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden. Es handelte sich um zwei hochwertige Räder der Marke Riese & Müller im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags, die am Wochenende zuvor entwendet worden waren. Die Eigentümer hatten die Pedelecs an einem Fahrradständer hinter einem Haus an der Saerbecker Straße mit Schlössern gesichert abgestellt. Die Schlösser waren aufgebrochen worden. Die Polizeibeamten der Wache Greven nahmen die Ermittlungen auf. Schnell konnten sie die gestohlenen Fahrräder im Norden der Stadt orten. Das Diebesgut konnte in einer Wohnung festgestellt werden. Diese wurde nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten sowohl die Pedelecs als auch die zwei Pedelec-Boardcomputer der Marke Bosch. Darüber hinaus fanden die Polizisten in der Wohnung unterschiedliche Drogen. Die Betäubungsmittel, die Pedelecs und die Tachos wurden beschlagnahmt. Der Beschuldigte, ein polizeibekannter 41-Jähriger aus Greven, wurde vorläufig festgenommen. Er wurde einen Tag später dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

