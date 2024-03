Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Diebstahl aus Monteurfahrzeug, Seitentür aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Unbekannten Täter haben die Seitentür eines Monteurfahrzeugs aufgebrochen, das an der Ringstraße in der Nähe der Gartenstraße in Borghorst parkte. In der Zeit zwischen Montag (11.03.24), 17.00 Uhr, und Dienstag (12.03.24), 09.00 Uhr, stahlen die Kriminellen aus dem Peugeot Boxer Werkzeug im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Autoaufbruch entgegen, bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

