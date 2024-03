Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Handy entwendet und zum Verkauf angeboten ++ Wustrow - Türen und Fenster beschädigt - Alkoholisierter Täter in Gewahrsam ++ Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Kita - Glaseinsatz eingeschlagen

Den Glaseinsatz der Eingangstür einer Kita, Volgershall, schlugen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 09. und 11.03.24 ein. Die Täter konnten ins Innere gelangen, durchsuchten die Räume und nahmen eine Geldbörse mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - mit Fuß gegen Scheibe getreten - durch Scherben verletzt

Ein 16-Jähriger trat am 10.03.2024 gegen 19:15 Uhr gewaltsam gegen die Fensterscheibe eines VW Passat in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße. Durch die Einwirkung zersplitterte die Scheibe. Ein 43-Jähriger wurde durch die Splitter leicht an der Hand verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Lüneburg - Handy entwendet und zum Verkauf angeboten - Polizei "schnappt" Täter

Am 06.03.2024 zeigte eine Frau bei der Polizei an, dass sie ihr Handy, im Wert von mehreren hundert Euro, postalisch versandt habe und dieses dabei entwendet wurde. Das Paket sei leer bei dem Empfänger angekommen. Die Frau fand ihr Handy anschließend auf einer Online-Verkaufsplattform wieder. Nach polizeilicher Absprache mit der Frau und ersten Ermittlungen wurde ein Treffen mit dem "Verkäufer" arrangiert. Dabei konnte der 31-jährigen Täter identifiziert und der Frau das Handy wieder übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Tablet aus Rezeption entwendet - Mitarbeiter überrascht Täter

Am 10.03.2024 gegen 22:00 Uhr betrat eine männliche Person ein Hotel in der Soltauer Straße. Dabei begab sie sich zur Rezeption und entwendete dort ein Tablet im Wert von wenigen hundert Euro. Ein Mitarbeiter konnte Geräusche wahrnehmen und begab sich zur Rezeption. Als er den Täter bemerkte, entfernte dieser sich fußläufig. Nach Angaben des Mitarbeiters trug der Täter graue Kleidung einer Sportmarke und hatte kurze schwarze Haare. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Gartenlaube - Rasenmäher entwendet

Ein derzeit unbekannter Täter hebelte im Zeitraum vom 03.03.2024 bis zum 10.03.2024 die Gartenlaube eines Kleingartenvereins im Moldenweg auf. Er entwendete dort einen Rasenmäher und eine Kaffeemaschine im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Motorflex von Ladefläche mitgenommen

Eine Motorflex konnten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 11.03.24 von einer Ladefläche eines Lkw auf der Baustelle Vor dem Neuen Tore abtransportieren. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - brennender Müll

Zwischen Karmitz und Platenlaase an der Kreisstraße 31 brannte am 10.03.2024 gegen 18:00 Uhr ein mit Glasflaschen gefüllter Müllsack. Durch das Feuer wurde auch die Vegetation im unmittelbaren Umfeld zerstört. Die zügig eintreffende freiwillige Feuerwehr aus Karmitz konnte den Brand schnell löschen. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - Türen und Fenster beschädigt - Alkoholisierter Täter in Gewahrsam

Am Abend des 10.03.2024 randalierte ein alkoholisierter 27-Jähriger in der Deichmannstraße. Dabei beschädigte er Türen und Fenster eines Gebäudes. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei konnte den 27-Jährigen antreffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen.

Lüchow - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am 04.03.2024 kam es zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wallstraße. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen einem derzeit unbekannten Fahrzeug und einem auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellten, grauen PKW der Marke Nissan. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden beträgt ca. 700 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Oetzen OT Dörmte - Streitigkeiten enden mit Verletzungen

Am 10.03.2024 kam es gegen 18:30 Uhr zu Streitigkeiten aufgrund eines Mietverhältnisses zwischen einem 25-Jährigen und einer 28-Jährigen. Dabei eskalierte die Situation und es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher die 28-Jährige verletzt wurde. Gegen den 25-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am 10.03.2024 gegen 03:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Karlstraße eine 19-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza. Dabei stellte sich heraus, dass diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell