POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 08.03.-10.03.2024++

PI Lüneburg

Westergellersen - Wohnungseinbruchdienstahl

In der Zeit von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in zwei Wohnhäusern im Haselmausweg sowie im Lönsweg einzudringen. Es wurden Wertgegenstände entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Schockanruf durchschaut

Richtig reagiert hat eine 87-jährige Lüneburgerin als sie am Freitagnachmittag von einem falschen Polizeibeamten angerufen wird. Der Betrüger kontaktiert sie unter dem Vorwand eines schweren Verkehrsunfalls eines Angehörigen. Die Angerufene durchschaut den Betrug und beendet das Gespräch.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt

In den frühen Samstagmorgenstunden des führt ein 32-jähriger Lüneburger seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt 1,2 Promille. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheins erwartet ihn ein Strafverfahren.

Adendorf - Dieb gestellt - unbekannte Zeugen gesucht Ein 50-jähriger Mann betritt am Samstag spät nachmittags eine Tankstelle in Adendorf und entwendet zwei E-Zigaretten. Als der Angestellte der Tankstelle dieses bemerkt, flüchtet der Mann zunächst, wird jedoch von dem Angestellten sowie zwei zufällig vorbeifahrenden und noch unbekannten Motorradfahrern unweit der Tankstelle gestellt.

Die beiden unbekannten Motorradfahrer werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 8306 2215 zu melden.

Amelinghausen - Brand eines Hühnerstalls In der Nacht von Freitag auf Samstag gerät in Amelinghausen ein Hühnerstall mit ca. 2500 Küken in Brand. Die Tiere verenden in Folge des Feuers. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

PK Lüchow-Dannenberg

Gartow - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 34 Am Freitagabend (08.03.2024) ereignet sich auf der Kreisstraße 34 bei Gartow ein schwerer Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr kommt es zu einer Kollision zwischen einem PKW und dem Anbaugerät (Grubber) eines landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuges. In der Folge kommt der PKW von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin des PKW wird schwer und zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Neben den eingesetzten Funkstreifenwagen der Polizei wurden an der Unfallstelle diverse Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Gartow und des Rettungsdienstes eingesetzt.

Zernien - Sachbeschädigung durch durchreisende Fußballfans Am Vormittag des 09.03.2024 wird an der Tankstelle in Zernien eine Sachbeschädigung durch Fußballfans des F.C. Hansa Rostock festgestellt. Diese bemalen bzw. besprühen, mutmaßlich auf der Rückreise vom Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (08.03.2024), ein Gebäude mit einem Graffiti und Schriftzügen. Weiterhin werden diverse szenetypische Aufkleber im Bereich der Tankstelle festgestellt.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen können dem Polizeikommissariat Lüchow mitgeteilt werden.

Güstritz - Ohne Einsicht auf dem E-Scooter Am Samstag, den 10.03.2024, stellen Beamte des Polizeikommissariates Lüchow in Güstritz einen augenscheinlich uneinsichtigen Führer eines E-Scooters fest. Dieser fährt mit seinem Elektrokleinstfahrzeug ohne ein Versicherungskennzeichen und ohne die notwendige Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr. Der Fahrzeugführer war bereits zwei Tage zuvor durch eine Funkstreifenwagenbesatzung mit seinem E-Scooter festgestellt worden. In der Folge wird nun ein zweites Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den Mann eingeleitet.

PK Uelzen

Gefährliche Körperverletzung

Ein derzeit unbekannter Mann schüttet einem 24-jährigen Besucher eines Musikcafés am Samstag (09.03.2024) gegen 03:00 Uhr plötzlich und unerwartet ein Getränk ins Gesicht, um diesen offensichtlich zu provozieren. Nach einem kurzen Disput sprüht der streitsuchende Mann dem Besucher vor dem Lokal Pfefferspray ins Gesicht und verabreicht der nun wehrlosen Person einen Faustschlag in die rechte Gesichtshälfte. Der Täter entkommt hierauf unerkannt.

Hinweise zur Tat, oder zum Täter nimmt die Polizei in Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

