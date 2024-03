POL-LG: ++ Amelinghausen - Diebstahl im Supermarkt - Mitarbeiter stellt Dieb ++ Bergen (Dumme) - Diebstahl von Blumenkübeln ++ Uelzen - Einbruch in Elektronikfachhandel ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Handgemenge nach Streitigkeiten

In der Nacht zum 08.03.2024 trafen sich ein 21-Jähriger und ein 29-Jähriger auf einem Parkplatz in der Dahlenburger Landstraße, um über Streitigkeiten der vergangenen Tage zu sprechen. Dabei entwickelte sich ein erneuter Streit, welcher in einem Handgemenge endete. Beide Personen wurden dadurch leichtverletzt. Die Polizei hat Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Amelinghausen - Diebstahl im Supermarkt - Mitarbeiter stellt Dieb

Insgesamt 39 Packungen eines Kosmetikartikels entwendete ein 23-Jähriger am 07.03.2024 gegen 13:00 Uhr aus einem Supermarkt im Grenzweg. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet, der ihn anschließend trotz Fluchtversuch stellen konnte. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwas über 200 Euro. Möglicherweise hat der Täter die Tat mit einer weiteren Person gemeinschaftlich begangen. Daher sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln bei E-Scooter Fahrer

Am 08.03.2024 gegen 00:30 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife einen E-Scooter-Fahrer im Sültenweg zu kontrollieren. Als der 22-jährige Fahrer dies bemerkte, warf er eine Tüte weg. Eine Überprüfung des E-Scooter ergab, dass dieser keinen gültigen Versicherungsschutz besaß. Zusätzlich wurde eine Hohe Menge an Bargeld und zwei Mobiltelefone beim Fahrer festgestellt. Außerdem wurde die weggeworfene Tüte aufgefunden, in welcher sich Betäubungsmittel befunden haben. Aufgrund der Umstände wurden die Beweismittel wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln beschlagnahmt und das Zimmer des Fahrers durchsucht. Hier wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Diebstahl von Blumenkübeln

Zwei verzinkte Blumenkübel wurden im Zeitraum vom 05.03.2024 bis zum 06.03.2024 in der Dr.-Koch-Straße von zwei verschiedenen Grundstücken entwendet. Der Gesamtwert der beiden Blumenkübel liegt bei etwas unter 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl einer Geldbörse - Geld abgehoben

Ein derzeit unbekannter Täter entwendete am 07.03.2024 gegen 10:45 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Veerßer Straße die Geldbörse samt Inhalt von einer Frau. Kurze Zeit später wurde mit einer entwendeten Zahlungskarte zweifach Geld in Höhe von mehreren hundert Euro abgehoben. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Barum bei Bad Bevensen - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am 07.03.2024 beabsichtigte ein 25-jähriger Fahrer eines Ackerschleppers von einem angrenzenden Feld nach rechts auf die Bundesstraße 4 aufzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 67-Jährigen VW-Kombi Fahrerin, die sich gerade in einem Überholvorgang befand. Es kam zu einer Kollision, durch welche der VW-Kombi einen Sattelzug streifte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von über 20000 Euro. Die 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Uelzen - Einbruch in Elektronikfachhandel

Am 08.03.2024 gegen 03:00 Uhr zerstörten unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Glastür eines Elektronikfachhandels in der Bahnhofstraße. Anschließend betraten sie das Objekt und entwendeten Bargeld und mehrere Elektrogeräte. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter sich unerkannt entfernen. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Betrunken am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 07.03.2024 gegen 10:00 Uhr im Hambrocker Ring stellte eine Polizeistreife fest, dass der 55-jährige Opel-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas über 1,1 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

