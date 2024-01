Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Friseurgeschäft - Tatverdächtige flüchten auf Fahrrädern

Bochum (ots)

In der Nacht von Samstag, 27. Januar, auf Sonntag, 28. Januar, ist es in Bochum-Höntrop zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft gekommen. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 2.20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Laden an der Höntroper Straße 38. Nach derzeitigem Stand durchwühlten sie den Kassenbereich und entwendeten eine Kassenlade mit Bargeld.

Laut Zeugenangaben seien zwei Tatverdächtige auf Fahrrädern vom Tatort geflüchtet.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8406 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell