Polizei Bochum

POL-BO: Ein Leichtverletzter, vier beschädigte Pkw und rund 65.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein Leichtverletzter (18), vier beschädigte Pkw und rund 65.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend, 26. Januar, in Bochum-Querenburg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20.50 Uhr war ein 18-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf dem Hustadtring in Fahrtrichtung Bochum-Langendreer unterwegs. In Höhe der Hausnummer 43 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit drei geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der geparkten Fahrzeuge gegen ein Geländer und einen Baum geschoben, wodurch weiterer Sachschaden entstand.

Der Beifahrer des Unfallverursachers, ein ebenfalls 18-jähriger Bochumer, erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

Laut Zeugenangaben sei es aufgrund eines illegalen Straßenrennens zu dem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw, unter anderem der des 18-Jährigen, seien mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander auf dem Hustadtring gefahren. Der Pkw des jungen Bochumers sei dabei auf der Gegenfahrbahn gefahren und in Höhe einer Verkehrsinsel ins Schlendern gekommen. Anschließend sei es zum Unfall gekommen. Der zweite Wagen, ein nicht näher beschriebener heller Pkw, setzte seine Fahrt fort.

Der Pkw des Bochumers wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte den Hustadtring in beide Fahrtrichtungen.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell