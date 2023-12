Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (04.12.2023) ist es in einem Mehrfamilienhaus in der "Hans-Reumann-Straße" zu einem vollendeten Wohnungseinbruch gekommen, bei dem unbekannte Täter einen Laptop sowie Schmuck entwendeten.

Die unbekannten Täter drangen über die Rückseite des Gebäudes gewaltsam in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. Im Anschluss verließen die Unbekannten die Wohnung sehr wahrscheinlich über das Treppenhaus.

Der anzeigende Bewohner grenzte den Tatzeitraum von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr ein. Zudem schätzte er den Gesamtwert des Stehlguts vorläufig auf knapp über 2.000 Euro.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel: 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen. Insbesondere Anwohner, die am tatbetroffenen Tag fremde Personen im Treppenhaus ihrer Mehrfamilienhäuser gesichtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell