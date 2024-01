POL-BO: Raub in Witten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Witten (ots) - Zu einem vollendeten sowie einem versuchten Wohnungseinbruch ist es am Samstag, 27. Januar, zwischen 17 und 19.15 Uhr in Witten-Annen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung an der Steinbachstraße, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Ein Zeuge beobachtete die ...

