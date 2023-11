POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Kosmetikartikel in Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots) - 45139 E.-Ostviertel: Am Mittwochmorgen (14. November) machte sich ein 24-Jähriger an mehreren PKW zu schaffen. Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen auf frischer Tat ergreifen und festnehmen. Gegen 3:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner, dass sich eine Person an geparkten Fahrzeugen im Ostviertel zu schaffen macht. Die eingesetzten ...

mehr