Polizei Essen

POL-E: Essen: U-Bahn mit Graffitis beschädigt - Fotofahndung

Essen (ots)

45329E.- Altenessen-Nord: Am 06. August gegen 21:30 Uhr beschmierten Unbekannte zwei U-Bahnwagons in eine Werkstatthalle am Karlsplatz mit Graffiti. Die zwei Täter wurden von der Videoüberwachung erfasst. Die Kriminalpolizei sucht mit den Aufnahmen nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/119744

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei dem Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen zu melden./Hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell