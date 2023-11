POL-E: Essen: Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck einer 90-jährigen Frau - Zeugensuche

Essen (ots) - 45257 E.-Kupferdreh: Am Dienstagmorgen (14. November) sprengten Unbekannte einen Ticketautomaten an einer Bushaltestelle am Bahnhof Kupferdreh und flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 3 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Explosion in Kupferdreh. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass ein Ticketautomat an der Bahnstraße ...

mehr