POL-E: Essen: KFZ-Dieb auf frischer Tat gefasst und festgenommen

Essen (ots) - 45329E.- Altenessen-Nord: Am 06. August gegen 21:30 Uhr beschmierten Unbekannte zwei U-Bahnwagons in eine Werkstatthalle am Karlsplatz mit Graffiti. Die zwei Täter wurden von der Videoüberwachung erfasst. Die Kriminalpolizei sucht mit den Aufnahmen nach den Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/119744 Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen ...

