POL-PDWIL: Führen eines PKW unter Alkoholeinfluss

Gerolstein (ots) - Am 07.01.2023 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr war eine 22-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein, in den dortigen Einkaufsgeschäften unterwegs. Durch einen bisher unbekannten Täter gelang es der Geschädigten ihren Geldbeutel aus der Handtasche zu entwenden. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen, so dass die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist. ...

mehr