Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Fahrzeug fängt plötzlich Feuer

Ludwigsburg (ots)

Ein 65 Jahre alter Renault-Fahrer wurde am Donnerstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, von Rauch im Innenraum seines Fahrzeugs überrascht, als er gerade auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar fuhr. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen. Vom Supermarkt aus alarmierte er die Feuerwehr und Mitarbeiter des Marktes setzten Feuerlöscher. Der Motorraum rauchte auch danach noch weiter, sodass die Feuerwehr Marbach, die mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrleuten im Einsatz war, die Batterie heraustrennte und den Brand endgültig löschte. Der Renault musste abgeschleppt werden und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell