POL-BO: Unbekannte stehlen 30 Bohrschnecken von Baustelle in Bochum-Wattenscheid - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Ein 77-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 25. Januar, auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bochum-Eppendorf schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte eine 56-Autofahrerin aus Bochum auf dem Parkplatz "Am Thie 9" auszuparken. Beim Herausfahren aus der Parklücke kam es aus noch ungeklärter ...

mehr