Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht zwei Fahrzeuge

Rheine (ots)

Auf dem Münsterlanddamm Höhe Rheine-Mesum ist es am Samstag (09.03.24) gegen 13.00 Uhr nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall beziehungsweise den flüchtigen Fahrzeugen machen können. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Rheine fuhr mit ihrem achtjährigen Sohn auf dem Münsterlanddamm in Richtung Emsdetten. Auf Höhe Mesum kamen ihr in einer langgezogenen Kurve zwei Autos entgegen, die im Kurvenbereich zwei weitere Fahrzeug überholten. Die Geschädigte musste den überholenden Autos ausweichen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kam auf dem Grünstreifen der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Am Wagen der 41-Jährigen entstand ein leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

