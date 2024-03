POL-ST: Lienen, Täter brechen in Einfamilienhaus ein Hauseingangstür aufgehebelt

Steinfurt (ots) - Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr erhielt die Polizei Ibbenbüren Kenntnis über einen Einbruch in der Flottwellstraße (zwischen Oelmühlenstraße und Mühlen-weg). Unbekannte sind in der Zeit von 18.40 bis 22.00 Uhr gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus eingedrungen. Im Gebäude sind diverse Räume durchwühlt worden. Ob etwas ...

