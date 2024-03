Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruch in Hobbywerkstatt, Elektrowerkzeug gestohlen

Hopsten (ots)

Unbekannte Täter haben das Fenster einer Hobbywerkstatt an der Paltenkämpenstraße in Schale aufgehebelt. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (11.03.24), 19.00 Uhr und Dienstag (12.03.24), 16.15 Uhr. Aus der Werkstatt, die neben einem Einfamilienhaus nahe der Kreuzung mit der Bergstraße/Bodelschwinghstraße liegt, stahlen sie Elektrowerkzeug im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Einbruchdiebstahl. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

