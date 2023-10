Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.10.2023) zwei 17 und 33 Jahre alte Männer festgenommen, die in einem Warenhaus an der Königstraße Kleidungsstücke und Rucksäcke gestohlen haben sollen. Ein Zeuge beobachtete die beiden gegen 13.45 Uhr, wie sie an der Lautenschlagerstraße beim Abgang zur Stadtbahn Sicherungsetiketten von Rucksäcken und Umhängetaschen entfernten und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten dann bei den beiden Tatverdächtigen mutmaßlich gestohlene Waren im Wert von rund 600 Euro. Ermittlungen ergaben, dass die Beute aus einem Warenhaus an der Königstraße stammt. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 17-Jährige Widerstand. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit und sein mutmaßlicher Komplize mit algerischer Staatsangehörigkeit wurden im Laufe des Freitags (13.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

