Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, verletzte Radfahrerin

Rheine (ots)

Am Dienstag (12.03.24) gegen 07.45 Uhr hat sich an der Kreuzung am Hauptbahnhof ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin ereignet. Die Geschädigte fuhr mit ihrem Rad auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt und überquerte dabei den Kardinal-Galen-Ring. Ein anderer Radfahrer befuhr den Radweg des Kardinal-Galen-Rings in Richtung Salzbergener Straße. Als die Frau über die Kreuzung fuhr, kam von rechts zeitgleich der unbekannte Radfahrer angefahren. Es kam ersten Erkenntnissen zufolge zu keiner Berührung. Doch die Geschädigte kam ins Wanken und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Der andere Radfahrer fuhr weiter. Es soll sich hierbei um einen dunkel gekleideten Mann mit einer kräftigen Statur gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder die Angaben zum flüchtigen Radfahrer machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

