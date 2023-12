Hatzenbühl (ots) - Am 15.12.2023 stellte der Bewohner eines Hauses in der Josef-Ohmer-Straße in Hatzenbühl eine Beschädigung an seiner Terrassentür fest. Die Beschädigungen deuten auf einen Einbruchsversuch hin, welcher aber misslang oder abgebrochen wurde. Zeugen, welche in der Nacht auf den 15.12.2023 oder am 15.12.2023 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Josef-Ohmer-Straße in Hatzenbühl gemacht haben, ...

mehr