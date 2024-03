Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Kollision zweier Pkw, 43-Jähriger schwer verletzt

Lotte (ots)

Am Freitagnachmittag (15.03.) ist es gegen 14.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 43-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem VW Golf auf der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Osnabrück. In Höhe der Hausnummer 22 bog er dann nach links auf eine Grundsückseinfahrt ab. Ersten Ermittlungen zufolge fuhren hinter dem Ibbenbürener mehrere Fahrzeuge, die zur selben Zeit von einem 22-Jährigen aus Lotte mit seinem Mercedes-Benz überholt wurden. In Höhe der Grundstückseinfahrt kolliderte der Mercedes dann mit dem Heck des VW Golf. Der Ibbenbürener wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 22-jährige sowie seine 47-jährige Beifahrerein, ebenfalls aus Lotte, wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von geschätzt etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell