Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter gelangten widerrechtlich in ein Mehrfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße. Aus dem dortigen Kellerbereich entwendeten der oder die unbekannten Täter ein E-Bike im Wert mehrerer tausend Euro und entkamen anschließend unerkannt. Am Tatort hinterließen die Täter Sachschaden an der Kellertür. Die Tatzeit kann auf die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingegrenzt werden (21.-22.02.2024). Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Gera zu melden. Bezugsnummer: 0048415/2024. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell