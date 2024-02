Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche aus Ford gestohlen

Altenburg (ots)

Gößnitz. Den Diebstahl ihrer Handtasche meldete gestern (21.02.2024) die 23-jährige Fahrerin der Altenburger Polizei. Wie sich herausstellte, schlugen bislang unbekannte Täter die hintere rechte Scheibe des Ford Mustang ein, welcher in der Straße Am Friedhof abgestellt war. In der Folge griffen sich die Diebe die Handtasche der 23-Jährigen und flüchteten unerkannt. Die Tat selbst ereignete sich gestern in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:05 Uhr. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0047566/2024) und sucht hierbei nach Zeugen. (RK)

